L'Unione europea scopre che il sostegno all'Ucraina non è incrollabile

Bruxelles. L’Ungheria “ha bisogno dell’Unione europea più di quanto l’Ue abbia bisogno...”. Kaja Kallas, il primo ministro dell’Estonia, ha risposto così a una domanda del Foglio su quanto Viktor Orbán sia un ostacolo per mantenere la promessa dell’Ue di “sostegno incrollabile” all’Ucraina per difendersi dall’aggressione della Russia. Appena una settimana fa a Pechino, il premier ungherese ha incontrato Vladimir Putin. Entrando al Consiglio europeo, Orbán ha chiesto un cessate il fuoco non a Gaza, ma in Ucraina in nome della sua “strategia di pace” contro la “strategia di guerra” degli altri leader. Orbán ha iniziato a bloccare diverse decisioni fondamentali dell’Ue per aiutare Kyiv finanziariamente e militarmente. Oggi al Consiglio europeo si è seduto un altro capo di governo pro russo. Il nuovo premier slovacco, Robert Fico, potrebbe paralizzare l’azione dell’Ue.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE