Erdogan straccia la sua trama da mediatore e si schiera con Hamas contro Israele

“Ho stretto la mano a questo signore, avevamo delle buone intenzioni, ma lui ne ha abusato”, ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, riferendosi al premier israeliano Benjamin Netanyahu, annullando la sua visita prevista in Israele, denunciando la “disumanità” dell’esercito israeliano (“non troverete nessun altro stato il cui esercito si muove con tale disumanità”) e difendendo Hamas, che “non è un gruppo terroristico, ma un movimento patriottico di liberatori che proteggono la loro terra”. Mentre Erdogan parlava davanti ai suoi parlamentari, alcuni deputati urlavano “abbasso Israele” e “Allah Akhbar”. Per chi si aspettava un ruolo equilibrato di Erdogan in questa crisi, visto il suo riavvicinamento a Israele e il tono più cauto usato dal presidente turco nei confronti dei leader di Hamas che vivono in Turchia e lì hanno festeggiato il massacro nel sud di Israele, le illusioni sono finite.

