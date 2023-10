Mosca è rimasta senza sedie nelle trattative tra Armenia e Azerbaigian

La soluzione del conflitto nel Nagorno Karabakh non si troverà a Granada, dove si sono riuniti i leader della Comunità politica europea. Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, non è andato a incontrare il premier armeno Nikol Pashinyan, non si siederà al tavolo dei negoziati con lui perché tra i mediatori vorrebbe anche la Turchia, e neppure il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è andato a Granada. L’attesa resta, gli armeni del Nagorno Karabakh continuano a fuggire, ad affollarsi nei centri di accoglienza dell’Armenia, in molti non rivedranno più le loro case e sanno che questo non dipenderà dagli accordi che verranno firmati tra Aliyev e Pashinyan. A negoziare tra Erevan e Baku ci sono i paesi dell’Unione europea e le istituzioni di Bruxelles. Nel 2020, le potenze che negoziarono tra i due paesi per mettere fine agli attacchi nel Nagorno Karabakh erano ben diverse: c’erano l’Armenia, l’Azerbaigian, la Turchia e la Russia. Quello del 2020 fu il primo grande attacco voluto da Aliyev contro lo stato separatista, per mettere le sue mani sul Karabakh, la sua firma sulla guerra e per dimostrare che il suo paese non era più quello degli anni Novanta e poteva vincere. Baku era tornata in guerra con armi nuove e alleati militarmente validi, come Ankara, Erevan aveva poco con cui difendersi. Tre anni fa venne negoziato un accordo che andava bene a tutti, ad azeri, turchi e russi, tranne che all’Armenia, che però si ritrovò a dover accettare sostenuta dalla Russia e dalle promesse di sicurezza e di mantenimento della pace. Già allora la Russia aveva fatto poco per aiutare Pashinyan, era rimasta però presente tra le due nazioni come forza di mantenimento della pace. La pace è stata rotta e la Russia al nuovo tavolo di negoziazioni non c’è più.

