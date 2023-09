L'esodo dal Nagorno Karabakh per non tornare mai più

Per scappare serve innanzitutto carburante e centinaia di persone erano in fila ieri a un distributore di Stepanakert, per fare rifornimento e lasciare il Nagorno Karabakh, la regione del territorio dell’Azerbaigian abitata prevalentemente da armeni, in cui lo scorso 19 settembre Baku ha lanciato un attacco armato. I danni sono stati gravi: sono morte almeno venti persone e i feriti sono centinaia, le vittime si aggiungono a quelle dei giorni scorsi. L’ospedale di Stepanakert, la città principale della regione, è in sofferenza, mancano medicine, manca sangue per le trasfusioni e i medici rimasti hanno chiesto di portare i feriti in Armenia, la destinazione verso cui fuggono i cittadini. I profughi sono più di diecimila, e il corridoio che collega il Nagorno Karabakh a quello di Erevan è un fiume di macchine, di valigie, di persone che portano via tutto il possibile, il minimo degli ultimi trent’anni di vita. Il Nagorno Karabakh è un ex stato separatista, che neppure l’Armenia riconosce, e dopo l’ultimo attacco azero si avvia verso la perdita della sua identità armena. L’Azerbaigian ha cercato di rassicurare la popolazione, ha promesso cibo, sostentamento e un’integrazione tranquilla. In pochi si fidano, nel Nagorno Karabakh si combatte dagli anni Novanta, e in pochi, pur provando a fidarsi, hanno voglia di sentirsi parte dell’Azerbaigian. Così chi ha potuto è fuggito dai villaggi, si è messo in marcia via da Stepanakert prima che diventi per sempre Khankendi, il nome azero della città. Chi non fugge cerca i parenti, cerca di capire se sono sopravvissuti all’ultimo attacco, si rifugia dove può. Gli altri scorrono via lungo le strade rimaste aperte verso un paese che ha smesso di fidarsi del suo alleato storico, la Russia, e che cerca una nuova posizione internazionale.

