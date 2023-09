Attacco azero in stile putiniano agli armeni. E l'Italia con chi sta?

A spaventare di più dell’“operazione antiterrorismo” lanciata la mattina di martedì 19 settembre dall’Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh sono i possibili risvolti per la stabilità dell’intera regione del Caucaso meridionale. A Erevan, la capitale dell’Armenia, l’effetto dei colpi dell’artiglieria azera, che hanno causato due morti e alcune decine di feriti, si sono tradotti nella mobilitazione di chi chiede da tempo la testa del premier Nikol Pashinyan. Sono gli azeri ad attuare quella che gli armeni considerano “una pulizia etnica” nella terra dell’Artsakh, ma l’intento dialogante del premier, per di più fallito, ha fatto secondo molti da carburante. La sua manovra distensiva nei confronti di Baku lo scorso maggio si era spinta al riconoscimento della sovranità azera sull’enclave, a patto che la sicurezza della popolazione armena nella regione fosse garantita. La distensione era dettata dal fatto che in anni e anni di guerra contro gli azeri, i martiri erano sempre di più mentre i passi avanti per vedere riconoscere l’identità armena del Nagorno-Karabakh erano sempre meno. E poi c’era la Russia, l’alleato gigantesco che fino ad allora aveva garantito sostegno politico e militare a Erevan e che ora, invece, impegnata nella guerra in Ucraina, non garantiva più di tanto. Mosca è troppo “distratta” per ora e si è dimenticata di noi, diceva Pashinyan che, giocoforza, è stato costretto a spostarsi su posizioni più interlocutorie e ad accettare il cessate il fuoco del 2020 mediato dai russi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE