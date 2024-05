I miliardi dei russi per aiutare Kyiv. Gli stati membri dell'Ue trovano l'accordo

Dopo quasi due anni di trattative arriva l'intesa sui proventi straordinari degli asset russi: saranno in grandissima parte utilizzati per fornire armi all’Ucraina. Il provvedimento dovrebbe permettere di mobilitare ogni anno 3 miliardi di euro

Gli stati membri dell’Unione europea hanno trovato un accordo per utilizzare i proventi straordinari generati dagli attivi russi immobilizzati dalle sanzioni a favore dell’Ucraina. I negoziati sono stati lunghi e complicati. Ci sono voluti quasi due anni, da quando la Commissione aveva evocato per la prima volta l’idea di utilizzare i 200 miliardi di euro della Russia congelati nell’Ue a favore di Kyiv. La cifra è molto inferiore per i timori di diversi governi e della Bce di destabilizzare i mercati finanziari e il ruolo dell’euro come moneta di riserva. L’accordo non riguarda il capitale immobilizzato, ma i profitti sugli investimenti. Alla fine dovrebbe permettere di mobilitare ogni anno 3 miliardi di euro.