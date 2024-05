Israele, l'Ucraina e la paura simmetrica di ragionare sulla vittoria

Fra i tanti elementi che hanno in comune la guerra combattuta dall’Ucraina contro il terrorismo modello Putin e la guerra combattuta da Israele contro il terrorismo modello Hamas ce n’è uno importante che coincide con una doppia domanda che riguarda entrambi i conflitti. Primo: Israele deve vincere la sua guerra, oppure no? Secondo: l’Ucraina deve vincere la sua guerra, oppure no? Una volta messa a fuoco questa domanda si potrà ragionare su tutte le derivate, perfettamente legittime: a che costo, a che prezzo, con quali sacrifici, fino a quando, con l’aiuto di chi, e così via. Ma se non si ha il coraggio di rispondere a questa domanda si continuerà a osservare il doppio conflitto senza concentrarsi sull’essenza profonda della sfida di fronte alla quale si trovano l’Ucraina da un lato e Israele dall’altro. E per rispondere a questa domanda, i tabù da affrontare riguardano la capacità di ciascuno di noi di considerare ancora oggi, e nonostante tutto, le due guerre combattute dall’Ucraina e da Israele come delle guerre combattute per difendere non i confini di due stati ma i confini delle nostre democrazie, le radici del nostro benessere, la fonte della nostra libertà. Lo schema è sempre quello. Se si odia l’America, se si odia l’occidente, se si odia la società aperta, se non si considera la minaccia veicolata dai regimi illiberali come la grande sfida dei nostri tempi non si capirà fino in fondo cosa c’è in ballo nelle due guerre e non si avrà di conseguenza la forza di rispondere in modo positivo alla domanda da cui siamo partiti: bisogna fare di tutto o no per aiutare Israele e l’Ucraina a vincere le loro guerre?

