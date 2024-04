Il fascismo putiniano diventa prioritario da combattere alle europee per Meloni ma non per i cosìddetti antifascisti (e per la Lega)

In un passaggio del discorso pronunciato ieri a Pescara, la presidente del Consiglio, in mezzo a molta retorica, molta demagogia e molto mestiere politico – la premier sa come ringalluzzire i propri elettori usando le parole giuste per provocare il Pd senza essere eccessivamente populista, sa come usare le parole giuste per differenziarsi da Salvini spiegando al leader della Lega perché non deve alzare troppo la cresta, sa come usare le parole giuste per differenziarsi dai socialisti europei pur sapendo che con i socialisti europei ci dovrà governare – la presidente del Consiglio ha scelto di dedicare una parte del lungo discorso con cui si è candidata fittiziamente alle europee (fittiziamente perché Meloni, anzi “Giorgia”, sarà capolista ovunque ma lo farà per portare più voti al suo partito, non per entrare a far parte del Parlamento europeo) a un tema che gli altri partiti italiani hanno scelto di mettere da parte, di mettere nel cassetto, di mettere sotto il tappeto. E’ stato il passaggio meno valorizzato nella giornata di ieri, ma è stato il messaggio più importante, quello centrale: l’Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE