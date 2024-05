Intifada accademica. Hamas sta vincendo in occidente, ci dice Ben Dror Yemini

Roma. Occupate parti delle università di Amsterdam e Gand, in Olanda e Belgio. La polizia tedesca ha sgomberato i manifestanti all’Università Humboldt di Berlino. Gli studenti vogliono che interrompano i loro partenariati con Israele. Anche l’Università di Losanna, in Svizzera, è stata occupata. Accampamenti anche alla School of Oriental and African Studies e nelle università di Oxford, Cambridge, Liverpool ed Edimburgo, nel Regno Unito. L’“Intifada studentesca” iniziata nelle università degli Stati Uniti sta diventando europea.

