Nagorno-Karabakh al capolinea

Con l’ultima aggressione dell’Azerbaigian cede la vecchia serratura che per oltre trent’anni ha difeso il sogno d’indipendenza dell’enclave armena del Nagorno-Karabakh. In meno di 24 ore infatti le truppe azere hanno messo in ginocchio quel che rimaneva di una popolazione stremata da mesi di assedio. Con la firma del cessate il fuoco, le forze armate del Nagorno-Karabakh accettano di deporre le armi: a garantire l’accordo ci saranno le forze di interposizione russe, quelle che per tre decenni si sono presentate come garanti della sicurezza degli armeni. La rabbia di Yerevan contro le promesse di Mosca traspare nelle parole del segretario del Consiglio di sicurezza Armen Grigorian: “Siamo andati con la Russia in Siria, abbiamo votato con la Russia in tutte le istituzioni internazionali, non abbiamo lasciato la Csto, eppure al momento di proteggerci ancora una volta ci ha abbandonati”. Ma Mosca non è l’unica a rimanere immobile: Baku ha lanciato l’operazione militare durante l’assemblea generale dell’Onu ma dal Palazzo di Vetro non esce più che qualche tweet di disappunto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE