Il Nagorno Karabakh non esisterà più

Una giornalista della televisione armena Tv5 scoppia a piangere: legge la notizia che è appena arrivata, non riesce a finire le frasi, interrompe tra i singhiozzi l’annuncio che tutti aspettavano sulla dissoluzione della Repubblica dell’Artsakh, lo stato separatista del Nagorno Karabakh. Samvel Sahramanyan, il presidente della regione a maggioranza armena che si trova nel territorio azero e che per la comunità internazionale appartiene all’Azerbaigian, non aveva alternative che firmare il decreto che sancisce la fine di uno stato che neppure l’Armenia ha mai riconosciuto, ma che condensa in sé più di trent’anni di guerre, sofferenze, una ricerca complessa di riconoscimento internazionale e indipendenza. Il Nagorno Karabakh, si legge nel decreto, non esisterà più a partire dal primo gennaio del 2024. Tutte le sue istituzioni saranno sciolte, l’esercito sarà disarmato. I capi della regione dovranno decidere se tentare di raggiungere l’Armenia o se consegnarsi agli azeri, che ancora non sono entrati nella città principale, Stepanakert, ma che sono in attesa. Il numero delle persone in fuga cresce, gli armeni del Nagorno Karabakh non vogliono rimanere in un territorio che sarà controllato dagli azeri, hanno paura che dopo l’attacco arrivi la pulizia etnica. Le promesse di Baku per ora sono diverse, l’Azerbaigian invita i cittadini di etnia armena a rimanere, dice che garantirà la loro sicurezza, ma la storia insegna altro, e gli armeni guardano alla storia con paura.

