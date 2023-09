Il presidente armeno al Foglio: basta dare armi all'Azerbaigian

Vahagn Khachaturyan è preoccupato per la cooperazione militare tra Italia e il governo azero, nel mezzo del conflitto in Nagorno-Karabakh. "Meloni? Spero venga presto da noi"

Tra Roma e Yerevan “c’è una solida amicizia” ma mentre si riaccende il conflitto in Nagorno-Karabakh l’Armenia “non può nascondere le sue preoccupazioni per la cooperazione militare tra Italia e Azerbaigian, e per gli accordi da 1,5 miliardi di euro per la vendita di armi che, con ogni probabilità, verranno un giorno usate contro il Nagorno-Karabakh o contro la Repubblica d’Armenia”, dice in un’intervista al Foglio il presidente della Repubblica d’Armenia, Vahagn Khachaturyan.