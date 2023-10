Le bugie e le responsabilità del pogrom in Daghestan

Non c’erano israeliani sul volo partito da Tel Aviv e diretto all’aeroporto di Makhachkala nel Daghestan, repubblica russa del Caucaso settentrionale a maggioranza musulmana. Ma poco interessava a chi si è fatto trovare domenica notte sulla pista d’atterraggio con in mano armi, pietre e bandiere palestinesi con le scritte “Il Daghestan è con voi” cercando con furia israeliani ed ebrei. Le intenzioni erano ben dichiarate dalle grida: “Uccidete gli ebrei”, “diteci dove sono gli ebrei”. La caccia è stata rabbiosa, l’intento era quello di fare del male a chiunque fosse sceso dall’aereo, di impedirgli di mettere piede sul suolo del Daghestan con ogni mezzo, con ogni violenza. A circondare l’aeroporto, a correre sulla pista c’erano più di mille persone, hanno travolto i poliziotti, lanciato pietre, occupato le strade attorno alla struttura fino a tarda notte con l’unico proposito di linciare ebrei. Le prime notizie riguardo all’atterraggio dell’aereo proveniente da Tel Aviv avevano iniziato a circolare su Telegram e un canale chiamato Utro Daghestana aveva fornito i dettagli sugli orari e soprattutto aveva invitato i cittadini a riunirsi all’aeroporto. Il canale aveva anche fornito una serie di istruzioni, un vademecum in diciannove punti per manifestanti antisemiti che una volta presi tutti i passeggeri avrebbero dovuto costringerli a condannare pubblicamente lo stato ebraico. L’invito ai manifestanti pieni di intenzioni violente era anche quello di radunarsi davanti all’albergo che avrebbe dovuto ospitare alcuni dei passeggeri. I video riprendono gente rabbiosa aggirarsi per le strutture, sfondare porte e urlare. Per raccontare cosa è accaduto in Daghestan, bisogna farsi largo tra una serie di notizie false, di scuse istituzionali, tra una violenza che rompe l’immagine di una nazione come la Russia, che il suo presidente, Vladimir Putin, ha sempre presentato come un esempio di convivenza tra religioni e popoli. La prima notizia falsa riguarda i passeggeri: sull’aereo non erano presenti cittadini israeliani, si trattava di famiglie del posto che viaggiavano per lo più con bambini che tornavano da un ciclo di cure mediche in Israele. La loro salvezza si deve unicamente alla rapidità del personale di bordo.

