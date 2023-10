L'allineamento preciso tra Israele e America è a protezione dei civili e degli ostaggi

Milano. Dal 7 ottobre, il presidente americano, Joe Biden, è stato molto chiaro: Israele ha il diritto di difendersi, i terroristi di Hamas devono essere sradicati perché rappresentano una minaccia globale, gli ostaggi devono essere liberati e i civili palestinesi a Gaza devono essere protetti. Queste sono le linee guida dell’alleanza tra gli Stati Uniti e Israele: sono state ribadite con forza e determinazione da Biden, per levare di torno le polemiche del passato e le ambiguità interne ed esterne. Ieri il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha detto di voler minimizzare le perdite tra i civili palestinesi così come di voler liberare gli ostaggi – nell’operazione di terra ieri è stata liberata la soldatessa Ori Megidish: sta bene – ma fermare la guerra contro Hamas non è un’opzione, sarebbe una resa. Netanyahu ha ribadito la minaccia collettiva che rappresenta Hamas, in gioco c’è il futuro di Israele “ma anche quello dei vostri paesi”, ha detto il premier rivolgendosi ai giornalisti internazionali che lo ascoltavano e ricordando che i terroristi a Gaza non hanno alcuna volontà di difendere i civili, li usano come scudi umani come fanno i terroristi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE