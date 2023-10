Sconfiggere Hamas è il solo modo per dire “mai più”

La questione è sempre la stessa: come si fa a dire mai più? Yascha Mounk è un importante studioso della crisi della democrazia liberale. È professore di Practice of International Affairs alla Johns Hopkins University, è editorialista dell’Atlantic, scrive per il New York Times, è senior fellow del German Marshall Fund e due giorni fa ha offerto uno spunto di riflessione prezioso per provare a orientarci nelle ore difficili del conflitto in medio oriente. Mounk ha detto, a ragione, che non sono tutti antisemiti coloro che in queste ore criticano il governo israeliano. Che non sono tutti antisemiti coloro che in queste ore provano a collocare il conflitto tra Israele e Hamas all’interno di un contesto storico più ampio. Che non sono tutti antisemiti coloro che in queste ore piangono per la morte dei civili palestinesi. Ma poi, fatta la premessa corretta, aggiunge un elemento in più: “Se però tu descrivi il massacro di 1.400 civili come ‘azione militare’ o invochi un cessate il fuoco senza menzionare i bambini che sono ancora nelle grinfie di un’organizzazione terroristica, la gente si chiederà giustamente perché sembra che non te ne freghi niente della vita di ebrei innocenti”. Yascha Mounk, da una posizione non convenzionale, coglie un punto importante. Lo coglie nelle ore successive al pogrom registrato all’aeroporto di Makhachkala, capitale della repubblica russa a maggioranza musulmana del Daghestan, dove un gruppo di manifestanti ha preso d’assalto la pista e il terminal, dopo l’annuncio dell’atterraggio di un aereo proveniente da Israele. E lo coglie nelle stesse ore in cui la comunità internazionale dibatte ancora intorno alla risoluzione delle Nazioni Unite, non vincolante, con cui si è chiesto un cessato il fuoco a Gaza. Mounk non lo dice così esplicitamente ma il suo ragionamento è chiaro.

