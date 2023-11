Perché la sinistra che odia Israele va contro la sua storia

Janet Daley è una famosa opinionista inglese. È una conservatrice, scrive per il Sunday Telegraph e la scorsa settimana ha centrato un tema importante legato al conflitto in medio oriente. Un tema su cui, suggerisce Daley, dovrebbero riflettere tutte le sinistre del mondo. La questione è insieme semplice e dirompente. Quando cerca un modo per delegittimare gli avversari, buona parte della sinistra mondiale tende a trasformare i propri nemici in allievi del pensiero fascista o, peggio ancora, nazista. E grazie a questa logica, ergersi a difensori degli ebrei, fino a qualche tempo fa, significava drizzare le antenne di fronte alla recrudescenza dei movimenti di estrema destra. La logica, in teoria, dovrebbe essere ferrea: giocare con l’antisemitismo significa essere di estrema destra. E la sinistra, difendendo gli ebrei, in teoria dovrebbe difendere il proprio paese dall’avanzata delle destre.

