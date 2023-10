Il Pd si prepara alla “sua” piazza per la pace, oltre gli slogan e le opposte tensioni

“Il Pd l’11 novembre sarà in piazza con una grande mobilitazione per la pace, oltre che per i diritti sociali e contro i tagli alla sanità”, dice la segretaria dem Elly Schlein, intervistata da Fazio Fazio sul Nove, a “Che tempo che fa”. “Io vengo da una cultura pacifista”, dice Schlein, “e sono sempre stata molto sensibile alla questione palestinese. Cosa altra rispetto ad Hamas — che con i suoi brutali attacchi terroristici ha dimostrato di essere nemica della causa palestinese”. E’ la posizione che il Pd voleva e vorrebbe portare in piazza, prima e dopo un weekend di manifestazioni italiane ed europee sulla guerra in Medio oriente, non tutte silenti e pacifiche, e di discussioni attorno all’Onu (Shlein critica la premier Giorgia Meloni per l’astensione sulla risoluzione per la tregua a Gaza). Nel frattempo, in un aeroporto della repubblica russa del Daghestan, la folla assalta un aereo proveniente da Tel Aviv, inseguendo i passeggeri israeliani ed ebrei. Mantenersi in equilibrio in un oceano di “ma anche” è difficile, come nota lo scrittore israeliano Edgar Keret sul Corriere della Sera, quando racconta di essere “uomo di sinistra e anti-occupazione”, ma di faticare a farsi credere da chi, in Europa, fa distinguo sul 7 ottobre (“la sinistra europea sbaglia su Hamas”, scrive Keret, “Hamas è fondamentalista, non pro Palestina…ma sento che tutti ripetono vecchie equazioni, c’è un blocco emotivo”). Il Pd cerca di mantenere la linea di “ferma condanna di Hamas”, ma con un “no alla punizione collettiva della popolazione palestinese”. Opposte sollecitazioni, interne ed esterne, si fanno sentire. Il senatore dem Alessandro Alfieri, capogruppo in Commissione Esteri e responsabile nazionale Riforme e Pnrr, è convinto che “si debba ribadire la condanna ferma di Hamas e intanto sostenere lo sforzo degli Stati Uniti di contenere nei confini del diritto internazionale il diritto alla difesa di Israele, stato democratico attaccato brutalmente sulla base di uno statuto, quello di Hamas, che vuole cancellare quella che viene chiamata ‘entità sionista’ dalla carta geografica. In questo quadro è fondamentale rinforzare l’Autorità nazionale palestinese e incoraggiare Israele ad aprire un’altra fase. Peccato sia mancata totalmente l’Europa: avrebbe dovuto e potuto proporre per prima una posizione equilibrata, parlando con una sola voce. Abbiamo perso un’occasione, cosa grave davanti all’avanzata del fondamentalismo e di un nuovo antisemitismo”. Il Pd come deve muoversi? “Veniamo da anni in cui ci si è disabituati ad approfondire, seguendo l’emozione epidermica da social network. Ecco, non ci possiamo permettere ora di semplificare e abdicare alla capacità di leggere fenomeni complessi”.

