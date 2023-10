Petruccioli: “L'antisemitismo è di nuovo qui tra noi. I pacifisti? Opportunisti che ignorano la storia”

Lo storico dirigente del Pci e già presidente della Rai: "Non si difendono le democrazie stando con i terroristi. Chi vuole la pace non capisce che contro i nazisti non ci si può arrendere"

“Da molto tempo, anche da prima che ci fosse il progrom di Hamas nel sud di Israele, vedo con grande preoccupazione e con una certa paura il riemergere, nelle nostre società, in occidente, di quel veleno micidiale che è l’antisemitismo”. Claudio Petruccioli è uno storico dirigente del Pci, ex parlamentare di lungo corso della sinistra, già direttore dell’Unità, dal 2005 al 2009 ha ricoperto anche l’incarico di presidente della Rai. Al Foglio lo confessa con sconforto, dopo un fine settimana che ha visto manifestazioni anti israeliane in ogni dove, dopo la caccia all’ebreo scoppiata all’aeroporto nella regione del Daghestan, in Russia. “Se ci pensiamo, anche l’aggressione russa in Ucraina conteneva, a causa del fatto che Zelensky è ebreo, il ricorso a una forma di antisemitismo. E allora il riemergere di questo veleno, che ignora, nasconde, dimentica, nonostante tutte le giornate della memoria, l’esperienza più tragica dell’Europa moderna e cioè la Shoah, credo sia un fatto di una gravità estrema”.