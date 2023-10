Bertinotti: “Chi sostiene il terrorismo di Hamas non ha nulla di sinistra”

Lo storico segretario di Rifondazione comunista: "Criticare Netanyahu va bene, ma questo non può giustificare il jihadismo. Chi scende in piazza per il terrorismo non rappresenta la sinistra italiana, che non è mai stata antisemita"

“E’ vero che la politica di Netanyahu è stata largamente criticabile. Ma è anche vero che l’azione del governo israeliano non può giustificare alcuna forma di terrorismo. Perché il terrorismo persegue cause sue e ha una sua ideologia, che si sovrappone alle finalità che persegue. Per questo va sempre contrastato e condannato”. Le immagini di manifestanti che scendono in piazza per sostenere la causa di Hamas, dopo le stragi del 7 ottobre, hanno lasciato perplesso Fausto Bertinotti. “Perché a sinistra l’abbiamo capito da tempo, almeno dall’esperienza delle Brigate rosse in poi, che anche se si possono condividono alcune premesse, l’esito del terrorismo contraddice le condizioni di partenza. E’ per questo che la sinistra dovrebbe con forza evitare ogni forma di ambiguità”, dice l’ex segretario di Rifondazione comunista. Che si spinge a un’analisi ulteriore: “Se degli studenti che studiano ad Harvard, ovvero nella cattedrale dove si forma la classe dirigente occidentale, inneggiano ad Hamas, evidentemente abbiamo un problema al nostro interno. Vuol dire che iniziamo a mostrare delle crepe, degli scricchiolii, come società”.