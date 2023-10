Ecco come arginare l'onda di fake news su Hamas e Israele. Parla Emanuele Fiano

Le piazze pro-Palestina dove risuonano, in un calderone indistinto, parole di non-dissociazione da Hamas; le scuole dove può capitare che in una story su Instagram compaiano parole come “quant’è bello quando brucia Tel Aviv”. E ancora: la manifestazione a Milano dove, a reggere uno striscione con scritto “non finanziare l’Apartheid israeliana”, è Francesco Giordano, ex terrorista condannato per l’omicidio del giornalista Walter Tobagi, uomo noto per le contestazioni contro la Brigata Ebraica il 25 aprile. La sinistra si trova sospesa, ora, tra la presa di posizione pro-Israele (in Parlamento e non solo) e i distinguo (sempre in Parlamento e non solo) di una sua parte, compresa quella che lambisce i collettivi studenteschi e universitari. Come evitare che, specie a quindici, sedici, diciotto o vent’anni, si cada nella confusione, tra parole che rimbalzano sul web e cattivi maestri, nell’incapacità di distinguere vero, falso e verosimile? Emanuele Fiano, già parlamentare pd ed esponente della Comunità ebraica milanese, di questo tema si occupa non soltanto dal 7 ottobre, ma dal 7 ottobre tanto più si interroga sul come aiutare le nuove generazioni a ragionare con la propria testa.

