Al Ghetto di Roma, 80 anni dopo. Dove il mantra è: "Oggi più che mai dobbiamo esserci"

Davanti all’Hebrew letter art gallery hanno lasciato le fotografie dei catturati da Hamas. Ariel, 4 anni. Morano Stella, 40 anni, Kfir, 9 mesi. Stanno lì appese, quasi a far da monito verso i turisti (e non solo) che si avventurano in questo pezzetto di Roma che è il quartiere ebraico. Oggi, alla commemorazione per gli 80 anni dal rastrellamento del Ghetto, via del Portico di Ottavia nel primo pomeriggio offriva una sensazione di calma e quiete che poco aveva da spartire con il dramma che sta vivendo la comunità ebraica, “ferita nuovamente dall’odio antisemita”, dirà la premier Giorgia Meloni ospitando a Palazzo Chigi il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun. “Oggi più che mai, a seguito del terribile attacco di Hamas, ribadiamo la nostra solidarietà all’intero popolo di Israele”. E in effetti è questa la frase che più spesso si udirà per questi vicoli. “Noi restiamo aperti, i ristoranti vicino al portico chiuderanno tra poco. Ma credo stia bene anche a loro. C’è il presidente Mattarella, oggi è ancora più importante la sua presenza”, dice il cameriere del bistrot Pollaria, dove contrastano la solennità della giornata servendo i turisti: “2 carciofi alla giudia al tavolo quattro”.

