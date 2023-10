Quartapelle (Pd): “Nessuna alleanza con chi è ambiguo su Israele”

“Chiaramente la politica estera è la bussola per la costruzione di qualsiasi alleanza e ci sono alcuni capisaldi, come la difesa del diritto di Israele a esistere, la condanna del terrorismo e il rispetto della legalità internazionale, che non possono essere assolutamente negoziati o messi in discussione”. Lia Quartapelle è capogruppo del Pd in commissione Esteri alla Camera. E’ soddisfatta delle parole usate dal suo partito per condannare Hamas. Ma non le è sfuggito come una parte delle opposizioni abbiano mostrato posizioni molto più timide, soprattutto l’Alleanza Verdi-sinistra italiana, a partire dalle trattative per una risoluzione comune con dem e 5s, votata martedì in Parlamento. “Ma credo che il problema non sia porsi un problema di alleanze sul lungo periodo. Non credo sia importante interrogarsi sul nostro rapporto con i Verdi da qui al 2027. Piuttosto, dobbiamo lavorare a delle convergenze forti come paese, anche con le forze di maggioranza. Avere chiaro che l’obiettivo dell’Italia è la stabilizzazione dell’area. Perché qui non ci sono in ballo questioni politiche bensì l’interesse nazionale”.

