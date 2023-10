Schierarsi dalla parte di Israele è la strada dei conservatori, ci dice il ministro Sangiuliano

I massacri indescrivibili di Hamas, il “pogrom jihadista” come l’ha chiamato Maurizio Molinari, l’evocazione esplicita fatta da Netanyahu del terribile massacro di Babyn Yar, in Ucraina, da parte dei nazisti. Tutto questo parla di guerra e terrorismo, ovviamente. Ma parla innanzitutto di antisemitismo, di ritorno attuale dell’odio per gli ebrei; dunque di un male che viene prima della politica, fa parte della storia e della cultura, persino delle religioni. Dunque anche dalla cultura deve venire la risposta. Così pensa, senza perdersi in assurde “complessità” (“Hamas ha voluto riportarci alla Shoah”), il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

