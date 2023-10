“Complessità”, la menzogna dei nuovi maestri dell'odio

In paesi seri il tifo per Hamas viene sanzionato, da noi i divulgatori delle peggiori castronerie e teorie finiscono in tv o su TikTok

Non è Harvard, non è la Statale di Milano, ma per fortuna un paese capace di mettere al loro posto i cattivi maestri esiste. A Parigi un prof. dell’Università Panthéon-Assas è stato sospeso per “affermazioni indecenti” in merito all’attacco di Hamas. E la ministra Sylvie Retailleau ha inviato l’ateneo a “vigilare sul rispetto della legge e dei princìpi repubblicani” dopo che un gruppo di studenti ha scritto: “Diamo il nostro sostegno incrollabile alla lotta del popolo palestinese in tutte le sue forme, compresa la lotta armata”. Chissà se qualche loro amico è morto al Bataclan.