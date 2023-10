Fazzolari contro Fazzolari. Sulle armi all'Ucraina in FdI e a Palazzo Chigi c'è qualche cortocircuito

Dunque sappiamo che la timidezza occidentale nel sostenere la resistenza ucraina ha “favorito il dilagare dei conflitti”. Ce lo dice Giovanbattista Fazzolari nel commentare il criminale attacco di Hamas a Israele. L’occidente, ci spiega il sottosegretario alla Presidenza, in un’intervista al Corriere, “ha evitato di inviare ciò che avrebbe potuto far prendere velocemente la bilancia a favore di Kyiv. Basterebbe una piccola parte dei depositi inutilizzati di armi e munizioni di Usa ed Europa per assicurare la vittoria ucraina”. E qui, oltre che illuminante, la confessione di Fazzolari, il più autorevole dei consiglieri di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, si rivela coraggiosissima. Nel senso che vale come autocritica. Altrimenti non si capirebbe come conciliare questa intrepida volontà di inviare armamenti con la scelta del governo non inviarli. Guido Crosetto, ministro della Difesa, ripete che l’Italia “ha dato moltissimo”, e che prima di procedere a ulteriori invii di armi “bisogna verificare ciò che noi siamo in grado di dare”. Pavido anche Crosetto, quindi? O dobbiamo attenderci un imminente sblocco dell’ottavo pacchetto di aiuti a Kyiv, con tanto di F35?

