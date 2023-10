Salvini si gode il successo di AfD in Germania e rilancia la sfida a Meloni. Che si nega agli alleati polacchi

Alternative für Deutschland è il secondo partito in Assia e Baviera. E il leghista cita Brecht: "Ora vogliamo mettere il veto al popolo?". Tajani non ci sta: "Mai con gli estremisti". Ma sul tema delle alleanze europee la guerriglia prosegue. Intanto la premier, inquieta per le mosse del ministro dei Trasporti, rinuncia a esporsi in sostegno del PiS di Morawiecki

Succede perfino questo: che nella Lega si citi Bertolt Brecht. La frase è nota: “Il Comitato centrale ha deciso: poiché il popolo non è d’accordo, bisogna nominare un nuovo popolo”. Ed è a quella frase, a quella provocazione, che Matteo Salvini s’aggrappa, all’indomani del voto regionale in Germania, per rilanciare la sua sfida a Giorgia Meloni. “AfD si afferma come secondo partito in Germania”, ragiona coi suoi confidenti il leader del Carroccio. “E se si considera che il Rassemblement National è in testa ai sondaggi in Francia, mi chiedo come si possa pensare di porre veti alle forze più votate nei due maggiori paesi europei”. Rieccola, la battaglia di Salvini. Rieccola la competizione interna alla destra italiana, con Meloni che si muove sul filo e Antonio Tajani che fa il controcanto al collega vicepremier. Per quanto può durare?