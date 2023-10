Santori: “Hamas e Palestina non sono la stessa cosa. Il Pd sia solidale con i civili”

“Hamas fa schifo. Ma è sbagliato sostenere che tutta la Palestina è Hamas. Così come non tutto Israele è rappresentato dai coloni ultraortodossi”. La sardina Mattia Santori lo conferma all’inizio di questo colloquio con Il Foglio: “Quel che penso è risaputo. Sono antisionista e allo stesso tempo contro il terrorismo. Ma le vittime civili sono vittime civili. La solidarietà va espressa anche nei confronti dei palestinesi. Perché qui non è come con l’11 settembre, quando la risposta americana si è fatta attendere, è passato del tempo prima dei bombardamenti. Qui abbiamo subìto morti da una parte e dall’altra. Ecco perché qualsiasi escalation che allarghi il conflitto va evitata”.

