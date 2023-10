Il capogruppo di FdI Foti: “Su Israele le opposizioni hanno fatto tanto rumore per nulla”

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti la definisce “una grande occasione sprecata. O se vogliamo, tanto rumore per nulla”. Dopo tanto discettare, rincorrersi in Transatlatico, infinito trattare, alla fine, ieri, Pd e M5s hanno votato la risoluzione della maggioranza dopo l’informativa del ministro Tajani su Israele. Questo sebbene il loro testo, scritto con la partecipazione di Alleanza Verdi-sinistra, l’abbiano presentato perché con quello della maggioranza erano almeno in parte in disaccordo. “Con i voti incrociati c’è stata una sostanziale convergenza. Ma quello che mi viene da dire è: allora perché il nostro testo all’inizio non andava bene? Perché non si è fatto uno sforzo di sintesi ulteriore? Certo, avremmo dato un immagine ancor più forte di sostegno a Israele”, spiega Foti al Foglio. “Perché su un punto credo che nessuno potesse essere in disaccordo: e cioè sulla sospensione dei finanziamenti che in qualche modo finiscono nelle tasche di Hamas”. Un elemento su cui anche la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo in Aula, ha usato parole inequivoche: perché “chi compie scempi come quelli di Hamas è nemico dei palestinesi”. E “la gravissima aggressione di Hamas va condannata senza ambiguità”.

