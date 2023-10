Il ministro degli Esteri Tajani su Israele: "Nessuna notizia degli italiani scomparsi. Israele ha diritto di difendersi"

Il vicepremier riferisce in Aula sul conflitto in medio oriente: "Lavorare per promuovere una de-escalation La soluzione resta quella dei due Stati, giusta e sostenibile". Nel pomeriggio il Consiglio degli affari esteri dell'Unione Europea

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani intervien in Aula, alla Camera, per informare i deputati sull'attacco di Hamas contro Israele e sulla mozione presentata dal governo.

Tajani ha aperto il discorso con un aggiornamento sugli italiani dispersi nella zona del conflitto: "I coniugi italiani dispersi - identificati come Lilach Lea Havron e Eviatar Moshe Kipnis - vivevano nel kibbutz di Beheri, teatro di un massacro. Purtroppo non abbiamo ancora notizie certe dei coniugi italo-israeliani ancora dispersi, probabilmente presi in ostaggio. Faremo il possibile per trovarli e portarli in salvo".

Poi il ministro ha fatto il punto sui provvedimenti nel nostro paese. "Nelle scorse ore sono state aumentate le misure di sicurezza della comunità ebraica in Italia, così come nella zona del Ghetto ebraico di Roma, dove ieri si sono ricordati i 50 anni dall’attentato alla sinagoga".

"Di questa ultima spirale di distruzione c’è un unico responsabile: Hamas", ha detto Tajani che ha poi continuato: "L’attacco contro Israele è stato un atto di aggressione senza giustificazione. C’è il rischio che il conflitto si estenda. L'aggressione di Hamas va condannata senza alcuna ambiguità. Israele ha diritto di difendersi di vivere in pace e sicurezza. Nessun popolo dovrebbe vivere con angoscia di attacchi terroristici quotidiani. Auspico che dal Parlamento arrivi un messaggio unitario in tal senso. Il governo ha immediatamente condannato gli attacchi contro Israele".

Il ministro ha anche aggiornato l’aula sui prossimi appuntamenti diplomatici: "Oggi 10 ottobre alle 16 ci sarà una riunione straordinaria del Consiglio degli affari esteri dell’Unione Europea che tratterà degli attacchi contro Israele. Parteciperanno anche il minstro degli Esteri israeliano e quello palestinese". L'Italia discuterà oggi alla riunione straordinaria del Consiglio "anche degli aiuti umanitari su cui abbiamo ascoltato dichiarazioni contraddittorie a livello europeo".

"Al momento - continua Tajani - bisogna che l’Occidente rimanga unito e non si divida. Non è la prima volta che Israele viene attaccato. Ma quest’ultimo attacco è stato senza precedenti”. Ora occorre "lavorare per promuovere una de-escalation della zona in modo da tutelare la popolazione civile. Possiamo contare su paesi arabi come l’Arabia Saudita che non vogliono allargamento del conflitto in altre aree. C’è dunque generale propensione alla moderazione" ha aggiunto Tajani.

La situazione drammatica chiede che il "processo di pace venga messo al centro dei lavori della scena internazionale". La soluzione promossa dal ministro rimane quella "dei due Stati giusta e sostenibile, negoziata direttamente tra le parti, in linea con i parametri stabiliti dal diritto internazionale e dalle rilevanti risoluzioni del Consiglio di sicurezza" in modo che "Israele continui a esistere e la Palestina a avere una patria". Per questo scopo: "Bisogna far tacere le armi e far sì che le parti tornino al tavolo. L’Italia lavora su questo con la forza che le deriva dall'essere interlocutore credibile ed equilibrato, Paese fondatore dell'Unione Europea e futuro presidente del G7", ha concluso Tajani.

