Le opposizioni non trovano la sperata unità su un testo

E’ il giorno in cui da Israele giungono notizie sempre più drammatiche, ed è il giorno dell’informativa alle Camere del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Si sperava, da più parti, di chiudere la giornata con un’unica voce. Non è stato così, anche se alla fine sono state approvate le risoluzioni presentate da maggioranza, +Europa, Terzo Polo e Pd-M5s-Avs, a eccezione del punto 5 della risoluzione Pd-M5s-Avs. E se la condanna di Hamas è unanime, e la Camera si illuminerà di notte dei colori della bandiera israeliana, non si è arrivati né a un unico testo trasversale né a una risoluzione unitaria delle opposizioni. Dal Terzo Polo, il capogruppo di Azione-Iv Matteo Richetti – che aveva auspicato la non-divisione sulle risoluzioni – dice di aver provato “per tutto il giorno a costruire un testo comune con tutte le forze politiche e, come dice Mara Carfagna, ora ci resta il rammarico per non essere riusciti a raggiungere il risultato di un Parlamento unito nel condannare l’aggressione terrorista di Hamas a Israele. Nei principali partiti di maggioranza e opposizione, FdI e Pd, non c’è stata purtroppo totale disponibilità rispetto alla formulazione di un testo che esprimesse una posizione netta, equilibrata e asciutta. Peccato. Di fronte a un problema così grave, la non unità è elemento di debolezza del Parlamento”. Qualcosa ha fatto cambiare idea a qualcuno? “Diciamo che l’intervista del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari al Corriere della Sera, intervista dai toni identitari, può avere a specchio fatto riemergere un sussulto identitario in una parte della sinistra. Ma oggi non stiamo discutendo di storia del Medio Oriente, e c’è poco da avventurarsi in analisi geopolitiche o in distinguo. Oggi siamo di fronte a un attacco terroristico di Hamas, attacco alla libertà e alla vita, punto. E per fortuna, almeno, che in tutte le mozioni è emersa una posizione di forte condanna per Hamas”.

