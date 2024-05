La riscoperta della storia della Democrazia Cristiana, vittima dell'oblio e degli stereotipi

Caro direttore, non c’è difesa che regga di fronte alle fondate accuse impietosamente lanciate da Pierluigi Battista (Il Foglio, 27 aprile) contro i democristiani smemorati o, peggio, passivamente acquiescenti di fronte alla lenta cancellazione della memoria del loro partito. La romana damnatio memoriae aveva un che di tragico. Neppure questo sembra toccare alla Dc, solo l’indifferente scivolamento nell’oblio. A resistere sembra che sia soltanto, lo ha ben sottolineato Battista, l’utilizzo dell’aggettivo democristiano come sinonimo di biotipo connotato da caratteri non proprio esaltanti.

