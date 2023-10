Israele, la vittima esecrabile. La dissonanza cognitiva di una rimozione ideologica e brutale

Non so dirvi se il 7 ottobre sia stato in effetti l’11 settembre di Israele, come ho letto nei titoli di tanti giornali; posso in compenso mettervi a parte di un ricordo che da giorni ronza intorno ai miei pensieri, punzecchiandomi con continui déjà-vu. Doveva essere il lunedì successivo agli attentati, dunque il 17 settembre del 2001. “Sono pazzi”, esordì il mio amico, un giornalista molto più a sinistra di me, entrando nella stanza dove lavoravo all’epoca. Sollevai gli occhi dal computer, e mi accorsi che era terreo in volto. Potevo ben comprenderlo: non capita tutti i giorni, e nemmeno tutti i secoli, di vedere dei kamikaze che schiantano due aerei di linea contro dei grattacieli, uccidendo migliaia di persone. “Sono pazzi”, ripeté, e dal giornale che aveva tra le mani mi lesse la notizia che tanto lo aveva turbato: a New York un gruppo di adolescenti aveva molestato due donne con l’hijab che spingevano i loro passeggini, gridando loro frasi minacciose e insulti razzisti; sempre a New York, dei ragazzi avevano preso di mira un incolpevole tassista sikh, dandogli del terrorista e intimandogli di togliersi il turbante. Guardai il mio amico con aria incredula. Gli episodi erano spiacevoli, certo, ma dopo uno shock come quello dell’11 settembre si poteva ben mettere in conto che tra gli otto milioni di abitanti di New York qualcuno reagisse in maniera non proprio composta e specchiata. Il mio appunto, però, cadde nel vuoto. Da quel momento tutta l’attenzione, la passione e l’indignazione del mio amico si distolsero dalle macerie delle torri e si riorientarono verso la reazione americana all’attacco terroristico, per poi concentrarsi, di lì a pochi giorni, sui primi scenari di guerra in Afghanistan. I tremila morti delle Twin towers erano scomparsi dal suo orizzonte mentale, cancellati in una settimana appena; o forse in un istante, come in una rapture apocalittica.

