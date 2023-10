Così si organizza il comitato dei familiari degli ostaggi di Hamas

“Vincere la guerra senza riuscire a salvare gli ostaggi sarebbe come dire che l’operazione è stata un successo ma il paziente è morto”. Meirav Leshem Gonen affronta il dolore con la concretezza di una madre determinata a ritrovare la sua figlia di mezzo, “il collante tra le due grandi e le due piccole”. Stava ballando, Romi Gonen, 23 anni, in mezzo ai campi fuori dal kibbutz Re’im per salutare l’alba di sabato 7 ottobre. Assieme a lei, migliaia di altri ragazzi e ragazze arrivati al sud per il Nova Festival. Improvvisamente si è trovata sotto tiro dei razzi provenienti da Gaza, appena pochi chilometri da lì. E poi incastrata nella fuga dall’assalto armato di Hamas. Meirav sa tutto di quelle ore di terrore. Ha appreso ogni dettaglio dalla voce impaurita della figlia al telefono. Che, in preda al panico, le chiedeva cosa fare. “Ma io non avevo il quadro della situazione, non potevo nemmeno immaginare cosa stesse accadendo. Anche quando mi ha chiamato per l’ultima volta, per dirmi che avevano sparato contro la sua auto. Che l’amica che era con lei non rispondeva più. Che l’altro amico era ferito. E che lei non poteva soccorrerlo perché era ferita anche lei”. Poi il silenzio. Infine un segnale della cella telefonica collegata dentro la Striscia di Gaza. Da allora Meirav vive in perenne attesa.

