Camion in attesa al valico con l'Egitto, ma Israele avverte: "Nessun cessate il fuoco su Gaza"

Biden: "occupare la Striscia sarebbe un errore". L'inviato israeliano Onu: "No occupazione, vogliamo eliminare Hamas". Possibile visita del presidente americano a fine settimana. L'Idf si prepara all'offensiva di terra. Restano 24 ore di carburante per gli ospedali di Gaza

I principali eventi di oggi. Le truppe israeliane continuano ad ammassarsi vicino a Gaza in vista di un'offensiva di terra contro i militanti di Hamas. Il presidente americano Joe Biden ha detto in un'intervista che Hamas non rappresenta tutti i palestinesi e occupare Gaza "sarebbe un errore". L'inviato israeliano Onu ha replicato che non c'è interesse a occupare Gaza o a restarci, ma occorre annientare Hamas. Secondo alcuni media, Washington e Gerusalemme valutano una visita di Biden in Israele. Intanto l'Onu avverte che "la vita di migliaia di pazienti" sarà "a rischio" se le riserve di carburante in tutti gli ospedali di Gaza si esauriranno nelle prossime 24 ore, come previsto.

Aperto il valico di Rafah fra Gaza ed Egitto. Blinken in Israele

Il valico di Rafah fra Gaza ed Egitto è stato aperto, scrive l'Ansa citando fonti locali, secondo cui all'interno del valico sono adesso in corso i preparativi logistici per introdurre nella Striscia aiuti umanitari e forse anche per consentire l'uscita di cittadini stranieri e di palestinesi con doppia nazionalità. Nelle ultime ore sul versante egiziano sono stati rimossi gli sbarramenti che ostruivano il valico. La Mezzaluna rossa di Gaza, equivalente locale della Croce Rossa, afferma che gli aiuti includono medicinali, coperte, materassi e scorte di acqua potabile. "Non c'è per il momento un cessate il fuoco né l'ingresso a Gaza di aiuti umanitari in cambio della fuoriuscita di cittadini stranieri", ha detto invece l'ufficio del premier israeliano. Secondo la Cnn, che cita un funzionario palestinese responsabile del valico di Rafah, cinque autocisterne vuote delle Nazioni Unite stanno aspettando sul lato di Gaza del valico di Rafah, sperando di attraversare l'Egitto e fare rifornimento di benzina. “Ci sono cinque camion di benzina vuoti provenienti da Gaza, con bandiere delle Nazioni Unite, che cercano di entrare in Egitto per fare rifornimento, ma i cancelli sono chiusi”, ha detto il funzionario. “Non abbiamo ricevuto alcun ordine da parte degli egiziani di aprire il cancelli. Questi camion sono in attesa. Ci sono gruppi di persone che aspettano accanto a questi camion. Non c'è nulla di aperto", ha detto il funzionario, che ha sottolineato che “non è ancora arrivato nulla nemmeno attraverso l’Egitto”. Diversi camion di aiuti si radunano sul lato egiziano del confine sperando di attraversarlo per consegnare rifornimenti a Gaza.

The Gaza strip is one of the most densely populated places on earth pic.twitter.com/q3KOGD1vB7 — This is Geography (@thisisgeography) October 13, 2023

Il segretario di Stato americano Antony Blinken oggi dovrebbe tornare in Israele, dopo i colloqui di domenica con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Blinken ha dichiarato ieri che "l'Egitto ha messo in atto molto sostegno materiale per la popolazione di Gaza, e Rafah sarà riaperta".

Il confine egiziano di Rafah è l'unica via di uscita da Gaza non controllata da Israele e ora è l’unica strada possibile per uscire dalla Striscia. Il valico si trova al confine con la penisola egiziana del Sinai, una regione desertica scarsamente popolata. L'Egitto ha strettamente limitato l'apertura del valico poiché i suoi rapporti con Hamas sono molto tesi. Inoltre residenti di Gaza hanno raccontato all'intelligence dell'Idf di come Hamas non li lasci andare via, usandoli di fatto come scudi umani.

Listen to this phone call.



A Gaza resident trying to evacuate southward tells an IDF Intelligence Officer about how Hamas is not letting them leave. pic.twitter.com/R9purqIZhs — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

Biden, l'occupazione di Israele a Gaza sarebbe un 'grosso errore'. L'inviato israeliano Onu: "Non vogliamo occupare ma eliminare Hamas"

Il presidente americano Joe Biden ritiene che un'occupazione israeliana di Gaza sarebbe "un grosso errore". Ospite del programma tv '60 Minutes' della Cbs, Biden dice che Hamas non rappresenta tutti i palestinesi. L'inviato israeliano Onu alla Cnn risponde: "Non vogliamo occupare Gaza ma annientare Hamas"

"Penso che sarebbe un grosso errore", afferma Biden in risposta a una domanda del giornalista Scott Pelley. "Hamas e gli elementi estremi di Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese", spiega il presidente americano. Biden ribadisce che Hamas deve essere completamente eliminato, ma che deve esserci anche una strada verso uno stato palestinese. Il presidente non pensa tuttavia che Israele perseguirà questa strada. "Credo che (lo sato ebraico, ndr) capisca che una parte significativa del popolo palestinese non condivide le opinioni di Hamas e Hezbollah".

Rispondendo alla domanda se sia giunto il momento di un cessate il fuoco in Medio Oriente, il presidente Biden dice che c'è una "differenza fondamentale" tra gli israeliani uccisi nell'attacco di Hamas e i palestinesi uccisi nel contrattacco di Israele. Lo stato ebraico "sta dando la caccia a un gruppo di persone che hanno commesso una barbarie tanto grave quanto l'Olocausto - spiega Biden -. E quindi penso che Israele debba rispondere. Devono attaccare Hamas. Hamas è un branco di codardi. Si nascondono dietro i civili. Mettono i loro quartieri generali dove ci sono i civili, gli edifici e cose simili. Ma sono sicuro che gli israeliani faranno tutto ciò che è in loro potere per evitare l'uccisione di civili innocenti".

L'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan, è intervenuto in seguito alle parole di Biden. "Non abbiamo alcun interesse ad occupare Gaza o a restarci", ha detto. "Ma poiché stiamo lottando per la nostra sopravvivenza, l'unico modo - come ha detto lo stesso presidente Biden - è annientare Hamas, dovremo fare tutto il necessario per distruggere il loro potenziale".

Il presidente americano ha condannato l'omicidio del bambino musulmano di sei anni accoltellato vicino a Chicago, e ha denunciato questo "orribile atto di odio" che secondo la polizia americana è legato alla guerra tra Israele e Hamas. Il bambino è stato raggiunto da 26 coltellate ed è morto in ospedale. Si prevede che la madre, 32 anni, sopravvivrà. Biden ha detto che la "famiglia, musulmana palestinese, è venuta in America alla ricerca di ciò che tutti noi cerchiamo: un rifugio per vivere, imparare e pregare in pace. Questo orribile atto di odio non ha posto in America e va contro i nostri valori fondamentali: la libertà di pregare senza paura, la libertà di credere e la libertà di essere".

cesa

Biden infine alla Cbs ribadisce che, sebbene "l'Iran sostenga costantemente Hamas e Hezbollah", non ci sono ancora "prove chiare" del suo coinvolgimento nell'attacco di Hamas contro Israele, e conferma quanto detto dai funzionari americani la scorsa settimana.

Possibile visita di Biden in Israele alla fine della settimana

Funzionari statunitensi e israeliani stanno intanto discutendo la possibilità di una prossima visita in Israele del presidente americano Joe Biden su invito del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, scrive la Reuters sul suo sito web, citando una fonte vicina al dossier. Anche il sito americano di informazione Axios scrive che Israele e gli Stati Uniti stanno discutendo di una possibile visita del presidente americano in Israele "alla fine della settimana", citando tre funzionari israeliani e statunitensi. La Casa Bianca da parte sua si limita a sottolineare che non ha annunci da comunicare su nuovi viaggi del presidente, riferisce il Times of Israel.

Cosa succede sul campo. Israele: "Per ora non c'è un cessate il fuoco"

Le truppe israeliane continuano ad ammassarsi vicino a Gaza, in vista dell'annunciata offensiva di terra contro i militanti di Hamas. Israele ha avvertito infatti che più di un milione di palestinesi che vivono nel nord della Striscia devono trasferirsi a sud. Centinaia di migliaia di persone lo hanno fatto, raddoppiando da un giorno all’altro la popolazione della città meridionale di Khan Younis. "Nessun cessate il fuoco né ingresso di aiuti umanitari a Gaza". L'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha smentito quanto detto da un funzionario dell'Ambasciata palestinese a Washington, Kamel Khatib, citato dalla Nbc, secondo il quale gli stranieri e i palestinesi con nazionalità straniera sarebbero potuti uscire da Gaza attraverso il valico di Rafah con l'Egitto, quando anche gli aiuti umanitari avrebbero cominciato ad arrivare a Gaza. Anche Reuters, citando due fonti di sicurezza egiziane, aveva prima riferito che Stati Uniti, Israele ed Egitto avevano concordato un cessate il fuoco nel sud di Gaza alle 9 ora locale, in concomitanza con la riapertura del valico di frontiera di Rafah.

"Non c'è per il momento un cessate il fuoco né l'ingresso a Gaza di aiuti umanitari in cambio della fuoriuscita di cittadini stranieri", ha detto invece l'ufficio del premier.

L'esercito di Israele annuncia con un video di aver ucciso un altro comandante di Hamas

"Sotto la direzione dell'intelligence dell'Idf e dello Shin Bet, è stato eliminato Ma'tez Eid, comandante del distretto meridionale della sicurezza nazionale di Hamas", hanno scritto ieri sera su X le Forze di difesa israeliane. L'esercito israeliano sostiene che "decine di quartieri generali militari, una fila di posti di osservazione e diverse postazioni di lancio di razzi delle organizzazioni terroristiche Hamas e della Jihad islamica palestinese sono state distrutte".

חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה



מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/3JYMMjvjL1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023

"Il comandante del distretto meridionale della sicurezza nazionale di Hamas è stato eliminato. L'Idf continua ad attaccare molti obiettivi nel nord della Striscia di Gaza. Aerei da combattimento, elicotteri da combattimento e aerei dell'Idf continuano ad attaccare obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza. Durante il giorno, l'Idf ha attaccato circa 250 obiettivi militari, la maggior parte dei quali nel nord della Striscia di Gaza", si legge nel post.

Onu: "L'autonomia elettrica degli ospedali di Gaza finirà in 24 ore"

Le condizioni della popolazione a Gaza stanno peggiorando, con acqua, cibo, energia elettrica e medicinali che scarseggiano. "La vita di migliaia di pazienti" sarà "a rischio" se le riserve di carburante in tutti gli ospedali di Gaza si esauriranno nelle prossime 24 ore, come previsto, avverte l'Onu. Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino oriente, avverte che "a Gaza sta finendo l'acqua e la vita: presto, credo, non ci saranno né cibo né medicine". Quattordici membri del personale dell'agenzia sono stati uccisi e la maggior parte dei 13 mila dipendenti di Gaza sono sfollati o hanno abbandonato le proprie case, ha aggiunto.