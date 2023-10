Il ministro degli Esteri di Israele attacca la Santa Sede, ma stavolta sbaglia bersaglio

Eli Cohen accusa il Vaticano di essere stato ambiguo nella condanna di Hamas, per aver espresso anche preoccupazione per i civili di Gaza. Ma chiedere al Papa di comportarsi diversamente è impossibile. Non c'è un altro "caso ucraino", le parole del Pontefice sono state chiare

I rapporti tra la Santa Sede e Israele non sono mai stati così delicati. Se all’indomani dell’attacco del 7 ottobre un comunicato dell’ambasciata israeliana criticava duramente quanto detto dai Patriarchi e capi delle Chiese di Gerusalemme (l’accusa era di “ambigua immoralità linguistica”), stavolta il ministro degli Esteri Eli Cohen chiama in causa il Vaticano e lo fa pubblicamente: “Non c’è spazio per paragoni infondati. Hamas, un’organizzazione terroristica peggiore dell’Isis, si è infiltrata in Israele con l’intento di ferire civili innocenti, mentre Israele è una democrazia che cerca di proteggere i suoi cittadini da Hamas. Ci aspettiamo che la Santa Sede condanni in modo inequivocabile e chiaro gli atti terroristici omicidi perpetrati dai terroristi di Hamas”.