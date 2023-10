La deterrenza che serve a Israele di fronte alla ferocia islamista

Iran e Hezbollah non sono stato e movimento, sono Islam politico, e non è in nome dei palestinesi ma del Dio-Allah che sono stati massacrati gli ebrei. Il vicolo stretto che è inevitabile percorrere per non lasciare Hamas impunito

Non è in nome dei palestinesi ma del Dio-Allah signore della sottomissione e vindice che sono stati massacrati gli ebrei. E’ un particolare da non sottovalutare, come usualmente si fa, specie nelle università americane e nelle scuole ma non solo. Lo stesso vale per il fronte del nord della Galilea o del sud libanese, Iran e Hezbollah non sono stato e movimento, sono Islam politico. Qui cade il problema drammatico della deterrenza che Israele deve riuscire a imporre ai suoi confini, con il sostegno dell’occidente democratico, liberale e cristiano, in una comunanza tragica di criteri di vita e di società. L’Olp, il Fplp, i dirottamenti, la mitizzazione della Palestina libera dei tempi di Arafat, con tutto il contorno di sangue che sappiamo, erano uno scherzo in confronto. Oslo fu un percorso diplomatico fallito, per responsabilità di Arafat che si tirò indietro dopo la firma, e poi con l’assassinio fanatico di Rabin a Tel Aviv il percorso fu definitivamente seppellito, ma era umanamente e storicamente possibile, all’epoca, pensare a una deterrenza militare combinata con uno sbocco politico. Israele era diviso anche allora, politicamente e ideologicamente, non è che tutto è cominciato con Netanyahu, ma il suo nemico, il nemico con cui fare la guerra e la pace, non era un nemico radicalmente islamizzato, non gridava Dio è massimo, Allahu akbar, mentre sventrava vecchi donne bambini adulti giovani soldati.