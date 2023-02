Piano con gli attacchi a Netanyahu: non è tutto illogico nella sua riforma

Il governo di Bibi Netanyahu è per molti israeliani ingombrante e anche inquietante. Non è una rivolta della Ztl quella che sfila nelle città di Israele dall’inizio dell’anno, ci sono veterani di guerra, l’opposizione politica unita, giovani e studenti, la generazione tech, famiglie e popolo confusi tutti in un movimento possente che eguaglia il capo del governo a un nuovo Mussolini e denuncia il tradimento della democrazia israeliana, bastione di valori assediato dalla reazione araba e dal regime dei mullah iraniani. La faccenda non riguarda solo la personalità controversa, molto amata e molto odiata, del leader più longevo, tra i più tenaci e scaltri della storia del paese, oggi alleato con gli ultraconservatori e i religiosi ortodossi in una coalizione ritenuta minacciosa dai manifestanti, moltissimi e tenaci anche loro, che protestano contro la legge imminente della Knesset sul ridimensionamento dei poteri della Corte suprema e altro, con il sospetto usuale di leggi ad personam contro le inchieste anticorruzione. In gioco qualcosa che noi italiani conosciamo molto bene per esperienza diretta, la contesa tra democrazia e sistema giudiziario.

