Netanyahu va alla “guerra suprema”. E spacca in due Israele

Il nuovo governo ha annunciato una riforma che consentirebbe di fatto al Parlamento di annullare una decisione della Corte suprema. La corte ha risposto, pronunciandosi contro la nomina a ministro di Aryeh Deri a causa delle sue condanne per corruzione ed evasione fiscale. Nel paese c'è chi denuncia il “golpe di Bibi” e chi il “golpe delle élite”

Tenevano cartelli che ritraevano il ministro della Giustizia israeliano, Yariv Levin, come un nazista e chiamavano il governo Netanyahu “il Sesto Reich”. Michal Shir, del partito Yesh Atid di Yair Lapid, ha chiesto che “le strade vengano incendiate”. L’ex vice capo di stato maggiore Yair Golan ha chiesto un’insurrezione civile. L’ex capo di stato maggiore e ministro della Difesa, Moshe Yaalon, ha chiesto ai poliziotti di disobbedire agli ordini. Il clima in Israele non è mai stato tanto teso.