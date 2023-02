Un avvocato che ha lavorato alla Giustizia ci spiega lo scontro istituzionale in Israele

Berlino. Da quando è tornato al potere in Israele, il sei volte premier Benjamin Netanyahu si è messo in testa di limitare il potere della magistratura in genere e della Corte suprema in particolare. Un obiettivo che ha portato in strada migliaia di israeliani contrari al progetto del guardasigilli Yariv Levin, anche lui del partito Likud del premier. Levin intende fra l’altro modificare il sistema di elezione dei giudici ma il punto più divisivo è permettere al 61 deputati sui 120 della Knesset di annullare le sentenze della Corte. Al massimo tribunale sarà anche impedito di giudicare la “ragionevolezza” delle decisioni del governo perché “non esiste una cosa come la ragionevolezza”, ha detto il ministro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE