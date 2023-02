Tre intellettuali israeliani denunciano la riforma dei poteri di Netanyahu

"Scriviamo con un senso di angoscia e ansia per il futuro del nostro paese. Tutti noi ci siamo trasferiti in Israele dal Nord America e abbiamo cresciuto i nostri figli qui. Abbiamo spiegato e difeso Israele contro la campagna di distorsioni che cerca di trasformare lo stato ebraico in un paria e continueremo a farlo con orgoglio. Oggi, però, proteggere Israele significa anche difenderlo da una leadership politica che sta minando la coesione della nostra società e il suo ethos democratico, le fondamenta della storia di successo israeliana”. Così in una lettera aperta agli ebrei americani Yossi Klein Halevy, Daniel Gordis e Matti Friedman, tre fra i maggiori intellettuali israeliani arrivati dagli Stati Uniti.

