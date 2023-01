Il piano di riforme d'Israele mina i valori della democrazia. Per la gioia dei nemici

Israele, come molte altre democrazie oggi, è una società profondamente polarizzata. Il principio che domina il dibattito pubblico in queste società tipicamente è: “Tu sei per noi o per i nostri avversari” (Giosuè 5, 13). Che si tratti dell’interminabile conflitto arabo-israeliano e dei cinquantacinque anni di occupazione dei territori (anche come chiamarli è una questione divisiva) o dei problemi di chiesa e stato derivanti dalle tensioni intrinseche circa l’autodefinizione di Israele come stato ebraico e democratico, si può prevedere con infallibile certezza chi si troverà da una parte e dall’altra delle barricate verbali, politiche, e a volte anche fisiche. Negli ultimi tempi, la figura di Netanyahu e i guai giudiziari che sta affrontando hanno reso più profonda la polarizzazione.

