I civili di Gaza sono tutti sulla coscienza di Hamas

La verità su Hamas: scandalo! David French è un famoso commentatore americano. Insegna Public Policy alla Lipscomb University, in Tennessee, ha partecipato come militare all’operazione “Iraqi Freedom”, nel 2003, e ieri è riuscito a compiere un piccolo miracolo editoriale: spiegare, su un giornale progressista come il New York Times, perché la responsabilità dei civili morti a Gaza, in questi giorni, non è di Israele ma è di Hamas. Lo ha fatto utilizzando la logica, French. Lo ha fatto ricordando che Hamas ha sottoposto volontariamente ai bombardamenti di Israele i civili palestinesi. Lo ha fatto ricordando che quella di Israele non è una vendetta ma è un’autodifesa. Ma lo ha fatto anche entrando nel merito e provando a prendere sul serio un’affermazione che in pochi in questi giorni sembrano aver considerata per quella che è. In sintesi: cosa significa esattamente trattare Hamas come se fosse l’Isis, come hanno ripetuto nelle ultime ore sia il presidente americano Joe Biden sia il premier israeliano Bibi Netanyahu? Significa, dice French, che l’obiettivo di Israele, e dell’occidente, non è quello di punire Hamas ma è quello di sconfiggerlo, di rimuoverlo dal potere a Gaza nello stesso modo in cui l’esercito iracheno, gli Stati uniti e i loro alleati hanno rimosso l’Isis da Mosul, da Falluja, da Ramadi e da ogni altra città controllata dall’Isis in Iraq.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE