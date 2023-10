Terrorismo, l'allarme dei nostri Servizi: carceri e internet luoghi della radicalizzazione

“Allerta, ma non allarme”, ripete Matteo Piantedosi all’indomani dell’attentato di Bruxelles. La crisi in medio oriente rimbalza nel cuore dell’Europa e per il ministro dell’Interno è la conferma di una situazione complicata. Il livello di sicurezza è al massimo già da sabato mattinata, 205 target sensibili ebrei e israeliani in Italia sono monitorati. La linea de Viminale continua a essere: temiamo i lupi solitari, ma per il momento non se ne parla di proibire, come accaduto in Francia, le manifestazioni pro Palestina. In generale L’idea del governo è quella di non cambiare le abitudini degli italiani: sarebbe un messaggio devastante. I nostri servizi di sicurezza intanto lavorano su altri fronti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE