L'università sta con Hamas

Lasciano ancora che l’unica bandiera libera di sventolare nelle università italiane, dal 7 ottobre a oggi, sia quella palestinese. Hanno consentito di inneggiare all’“Intifada” senza opporre alcun argomento a chi invoca “la vittoria” di Hamas. Hanno accettato che nelle loro facoltà si esultasse per la caccia all’ebreo, tollerando senza fiatare l’equiparazione tra terrorismo e resistenza. Pavide, complici, oppure codarde: lo spettacolo offerto dalle università italiane, con l’unica eccezione della Sapienza di Roma, è un disastro culturale dentro cui è difficile guardare fino in fondo. Fatto anche di storie scivolate via velocemente. Come quella dell’Università Federico II di Napoli, dipartimento di Scienze sociali. Dove viene presentata una mozione di “condanna per l’aggressione di Hamas a Israele”, ma i professori riuniti in assemblea riescono nell’impresa di non firmarla.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE