Quella scritta antisemita alla George Washington University

Su un edificio dell'università è comparso "Gloria ai martiri” e non è un modo per esprimere il sostegno per i palestinesi, ma un inno a Hamas. Yair Lapid fa tre domande all'estrema e sinistra e risponde con una parola: antisemitismo

Le scritte “Gloria ai nostri martiri”, “Palestina libera dal fiume al mare”, dove il fiume sta per il Giordano e il mare è il Mediterraneo, sono state proiettate sugli edifici della George Washington University. I martiri non sono i civili che muoiono a Gaza durante i bombardamenti, “martire” è un termine ben specifico, indica coloro che muoiono in battaglia, quindi per il jihad, e chi lo fa sono i terroristi di Hamas.