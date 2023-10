Israele, day after. Parla Davide Nizza, ex preside della scuola ebraica di Milano

"Quando arrivai qui nel 1968 c’erano meno di tre milioni di abitanti, non c’era aria condizionata, c’erano solo due formaggi (‘giallo’ e ‘duro’), non c’era lo yogurt e la Coca cola perché le multinazionali non vendevano a Israele per il boicottaggio arabo. Non c’erano molti farmaci e da qui nacque l’industria farmaceutica Teva. Ci invitavano per shabbat e il lusso era una coscia di pollo, andavi in giro e non vedevi differenze, nessuno aveva la cravatta, a Gerusalemme fa freddo e le case non avevano i termosifoni, anche l’acqua era un lusso che costava carissimo, la chiudevi mentre ti lavavi i denti, di macchine ne vedevi poche e anche l’asfalto era povero. D’estate Rehov King George si liquefaceva tanto era di scarsa qualità”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE