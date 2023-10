“Israele e l'occidente non saranno più gli stessi dopo il 7 ottobre”. Parla Fridman 

“Siamo in uno spartiacque storico. La posta in gioco è la civiltà. Vinceremo certo, l’esercito almeno nel breve termine prevarrà, ma abbiamo bisogno di una nuova leadership e modo di pensare se vogliamo ancora prosperare", dice il giornalista ed editorialista del New York Times

“Siamo in uno spartiacque storico, come un nuovo 1948, dopo il quale non sarà lo stesso paese”. Così al Foglio Matti Fridman, nato a Toronto, immigrato in Israele a diciassette anni, dove ha servito nel Libano del sud con l’esercito, prima di dedicarsi alla carriera giornalistica, prima all’Associated Press, poi come editorialista per il New York Times e altre testate e autore di libri fortunati, come “Il codice di Aleppo” e una biografia di Leonard Cohen e il suo periodo in Israele.