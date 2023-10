La strategia dell'Arabia Saudita di pensare già al dopo

Il 7 ottobre stesso, quando i terroristi si aggiravano ancora per i kibbutz, facevano avanti e indietro tra la Striscia di Gaza e Israele, uccidevano e rapivano cittadini, dal Libano, i militanti sciiti di Hezbollah avevano detto, per primi, lodando l’attacco contro lo stato ebraico, che era un messaggio al mondo arabo, alla comunità internazionale e in particolare a coloro “che cercano la normalizzazione con questo nemico”. Lo aveva detto Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, che quando parla esprime la sua posizione e anche quella dell’Iran. Il colpo a Israele doveva essere quindi un colpo contro la normalizzazione, contro gli Accordi di Abramo e contro il tassello più ambìto di questi accordi: l’Arabia Saudita. Tra Gerusalemme e Riad, prima e dopo il 7 ottobre, non c’era nulla di ufficiale, ma alcune cose hanno già iniziato a funzionare e non si sono interrotte.

