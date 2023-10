“Per Israele è la seconda guerra di indipendenza”. Parla il generale Eiland

Secondo l'ex capo del Consiglio di sicurezza d'Israele "la deterrenza israeliana è in pericolo". E sulle piazze pro Hamas. “Il problema non sono i palestinesi che lanciano quegli slogan, ma che lo facciano troppi europei"

"Cosa faresti se il tuo vicino dall’altra parte della strada scavasse un tunnel dalla sua cameretta alla tua per far saltare in aria la tua casa o per rapire la tua famiglia?”. Così nel 2014 parlava l’icona della sinistra israeliana, il grande scrittore Amos Oz, che di mani ne aveva tese più di una ai palestinesi. E di questi dilemmi ora è piena l’aria che si respira nel gabinetto di guerra israeliano.