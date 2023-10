In Francia le manifestazioni pro Palestina si trasformano in raduni antisemiti

Parigi. “Israele assassino, Macron complice”. E ancora: “Figli di Gaza, figli della Palestina, è tutta l’umanità a essere assassinata”. Poi cala per qualche secondo il silenzio, i manifestanti alzano i telefonini al cielo con la torcia accesa e gridano a più riprese: “Allah Akbar”. Ieri sera, a Parigi, migliaia di persone si sono riunite a place de la République, nell’est della capitale francese, per una manifestazione che voleva essere propalestinese, ma è degenerata in un raduno antisemita a cielo aperto. “Ciò che mi infastidisce non è il fatto che si dica ‘Dio è grande’, ma che si dica ‘Allah Akbar’ sapendo che con questo grido sono stati assassinati un professore a Arras e i civili israeliani. È scioccante”, ha dichiarato Frédéric Péchenard, ex capo della Police nationale, oggi vice presidente della Consiglio regionale dell’Île-de-France con delega alla sicurezza. “Slogan curioso per una manifestazione che doveva essere in sostegno alle vittime civili di Gaza”, ha commentato il giornalista del Figaro Paul Sugy. La manifestazione si è tenuta a poche ore dai funerali di Dominique Bernard, l’insegnante di 57 anni e padre di tre figli sgozzato davanti ai suoi studenti a scuola da un islamista ceceno.

